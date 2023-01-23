Прокурор запросил обвинительный приговор для экс-главы Хабаровского края Фургала

В Люберецком горсуде Московской области начались прения по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Прокурор попросил присяжных заседателей признать политика виновным в организации и покушении на убийства предпринимателей, пишут СМИ.
Напомним, что Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года. Помимо организации попыток убийств коммерсантов в 2004-2005 годах, ему инкриминируют создание преступного сообщества и семь эпизодов мошенничества. Сам политик до сих пор не согласен ни с одним пунктом обвинения.