Прокурор запросил обвинительный приговор для экс-главы Хабаровского края Фургала

Напомним, что Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года. Помимо организации попыток убийств коммерсантов в 2004-2005 годах, ему инкриминируют создание преступного сообщества и семь эпизодов мошенничества. Сам политик до сих пор не согласен ни с одним пунктом обвинения.