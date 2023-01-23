В Югре направят более 19 млрд рублей на капремонт домов в ближайшие три года

В ближайшие три года в ХМАО на проведение капитального ремонта домов будет направлено более 19 миллиардов рублей. Самые масштабные работы развернутся в Сургуте.
Планируется, что всего в Югре за период с 2023 по 2025 год отремонтируют более 1000 домов. Это составит примерно пять миллионов квадратных метров, сообщает информационно-деловой портал Ugra-news. Больше всего домов будет отремонтировано в крупных муниципалитетах региона - в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.
Например, жители Сургута уже в этом году смогут увидеть 31 обновленный фасад. Еще 10 будут утеплены. Будет приведена в порядок 31 крыша.
Региональная программа капитального ремонта в Югре утверждена правительством ХМАО и продлится до 2046 года. В ее рамках обновят шесть тысяч многоквартирных домов общей площадью более 22 миллионов квадратных метров.