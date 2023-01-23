В Югре направят более 19 млрд рублей на капремонт домов в ближайшие три года

Планируется, что всего в Югре за период с 2023 по 2025 год отремонтируют более 1000 домов. Это составит примерно пять миллионов квадратных метров, сообщает информационно-деловой портал Ugra-news. Больше всего домов будет отремонтировано в крупных муниципалитетах региона - в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске.