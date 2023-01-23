Французский политик Филиппо назвал план Макрона по Украине эскалацией в сторону мировой войны

План президента Франции Эммануэля Макрона по Украине может обернуться полномасштабным вооруженным конфликтом. Такое мнение выразил его соотечественник, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Речь идет о возможных поставках танков Leclerc Киеву. По словам Филиппо, подобные решения сродни безумию.
«Французская армия доведена до предела, и это очень опасная эскалация в сторону третьей мировой войны», — написал политик в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад увеличить военную помощь Киеву. При этом, по его мнению, 50 танков не изменят ситуацию на фронте, передает телеканал «360».