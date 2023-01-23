«Возрождение Европы». ЕС не спешит поставлять Украине танки Leopard из-за аферы США

Недавняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париже вскрыла основную подоплеку отказа Германии поставлять Украине танки Leopard. На итоговой пресс-конференции политики пообещали дать амбициозный ответ на американский закон о снижении инфляции, который может оказать негативное влияние на экономику Старого Света.
Иными словами, европейские лидеры, наконец, осознали, что США обводят их вокруг пальца, переманивая местных промышленников с передовыми технологиями из Европы в Америку, считают эксперты.
«Пионеры возрождения» или тянитолкай
Переговоры между Макроном и Шольцем состоялись 22 января по случаю исторического события: в этот день ровно 60 лет назад Париж и Берлин подписали Елисейский договор о дружбе, положив начало созданию стратегического альянса двух ведущих держав послевоенной Европы.
В честь годовщины стороны приняли ряд решений, чтобы продемонстрировать приверженность этому соглашению: в частности, договорились открыть высокоскоростную железнодорожную линию между столицами государств, развернуть ночное ж/д сообщение, продлить водородный трубопровод H2Med между Барселоной и Марселем до ФРГ и расширить сотрудничество в военной сфере.
Помимо этого, Франция и Германия выработали «общую линию» по ответу Европы на протекционистский Акт о снижении инфляции, принятый президентом США Джо Байденом в августе прошлого года. Документ предусматривает выделение субсидий в размере 400 млрд долларов производителям электромобилей, аккумуляторов, энергооборудования и другого при условии, что эти товары выпущены в Соединенных Штатах.
В Вашингтоне утверждают, что Акт направлен на поддержку американской экономики, но европейские лидеры опасаются начала новой торговой войны между Старым и Новым Светом. Так, в частности, французские и немецкие политики предупреждали, что этот закон может привести к сокращению производства в Европе, перебазированию некоторых заводов в США и общему упадку промышленности.
«Мы определили общий подход для движения к амбициозным и быстрым европейским действиям, которые будут основаны на том, чтобы сделать нашу систему поддержки более простой, более заметной», — подчеркнул Макрон, указав, что ответ Брюсселя должен включать более «эффективные инструменты государственного и частного финансирования».
Президент добавил, что Франция и Германия должны стать «пионерами возрождения Европы» и поддержать ЕС, способный, по его мнению, стать «самостоятельной геополитической державой в вопросах обороны, космоса и дипломатии».
«Звучит интригующе. Однако как этого добиться усилиями Франции и Германии, так и осталось загадкой. Их альянс вроде как и существует, но выглядит эдаким сказочным тянитолкаем, головы которого все равно смотрят в разные стороны. И применительно к не существующему пока европейскому лидерству это тот случай, когда одна голова хорошо, а две — хуже», — отреагировал журналист и писатель Сергей Строкань.
Раскол в Германии и злость США
Впрочем, судя по итоговым заявлениям, Макрон и Шольц, наконец, осознали, что американские власти попросту обвели их вокруг пальца, разогнав цены на энергоносители, устроив конфликт на Украине, подорвав нитки «Северных потоков» и заставив ввести потолок цен на российскую нефть. Ведь все это обернулось пагубными последствиями для самого Старого Света, столкнувшегося с массовым бегством европейских промышленников в США, констатировал политолог Марат Баширов.
«Неужели Макрон и Шольц допетрили, что [США] уводят у них промышленность с передовыми технологиями и патентами? Думаю, что они знали это давно, но почему-то только сейчас решились сопротивляться. Хотя почему тоже понятно: США толкают Германию и Францию на прямое военное столкновение с Россией, что окончательно убьет промышленность в Европе и уничтожит инвестиционный климат как таковой там», — пишет эксперт в Telegram-канале.
По его словам, в этом и заключается основная причина отказа Берлина отправлять на Украину танки Leopard. На днях министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по итогам встречи на американской военной базе Рамштайн (расположена на территории Германии) стороны так и не приняли никакого решения по поставкам боевых машин данного типа.
Издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники среди американских чиновников отмечало, что сопротивление Берлина сильно разозлило США в лице главы Минобороны Ллойда Остина, который общался со своим немецким коллегой на «повышенных тонах», но его аргументы якобы остались неуслышанными.
«Должен констатировать, что единой картины мнений нет, это однозначно. Впечатление, будто есть сплоченная коалиция, и лишь Германия встала у нее на пути, неверное. Есть основания и в пользу поставок, и против», — объяснил Писториус.
О том, что в немецком правительстве возникли разногласия из-за позиции Шольца по «Леопардам», позднее сообщила и газета Die Zeit. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала предоставить Киеву военную технику, либо же «четко» объяснить свой отказ. В ответ председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених призвал к ясности и здравомыслию в этом вопросе.
Между тем некоторые страны ЕС, на вооружении армий которых стоят танки Leopard, выразили готовность передать боевые машины Украине в составе международной коалиции. В их числе оказались Финляндия и Польша, которые, впрочем, не могут этого сделать без соответствующего разрешения от Берлина.
Однако в Варшаве предупредили, что Германия окажется в международной изоляции, если не согласится на поставки Украине «Леопардов». Чтобы успокоить европейских «ястребов», министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что немецкие власти не будут запрещать Польше помогать Киеву с танками. В то же время она уточнила, что пока такого запроса со стороны польских коллег не поступало.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что передача союзниками десятков боевых машин «не решит проблему», так как у России «тысяча танков». По его словам, отправка вооружения играет мотивирующую роль.