«Возрождение Европы». ЕС не спешит поставлять Украине танки Leopard из-за аферы США

Однако в Варшаве предупредили, что Германия окажется в международной изоляции, если не согласится на поставки Украине «Леопардов». Чтобы успокоить европейских «ястребов», министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заверила, что немецкие власти не будут запрещать Польше помогать Киеву с танками. В то же время она уточнила, что пока такого запроса со стороны польских коллег не поступало.