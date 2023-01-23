Директор петербургской школы нашла в Сети порнографические видео с 12-летней ученицей

В Петербурге правоохранители разбираются в обстоятельствах появление порнографического ролика с участием ребенка. Запретный контент обнаружила в Сети директор школы.
К полицейским обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала о звонке директора. Сотрудница школы утверждала, что на порнографическом ролике запечатлена 12-летняя дочь заявительницы. Участником процесса стал также еще один подросток.
В дальнейшем выяснилось, что ранее девочка получила через соцсеть письмо от анонима. Извращенец предупредил, что у него есть запретное видео, которое он намерен опубликовать.