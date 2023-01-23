Беженка с Украины использовала русское нецензурное слово, чтобы охарактеризовать медицину в Германии

Украинская беженка Екатерина Кирина в грубой форме охарактеризовала систему здравоохранения в Германии, использовав русское нецензурное слово.
Немецкая медицина находится на довольно низком уровне. Об этом украинка написала в соцсетях, добавив, что жалеет о своем решении перебраться в ФРГ. Ее настолько разочаровала система здравоохранения в Германии, что она не сдержалась и опубликовала пост, где эмоционально выругалась матом.
Также она выразила возмущение относительно принципа размещения беженцев. Сейчас она живет в небольшой дерене в 150 километрах от ближайшего города. Текущее местоположение девушки мешает ей устроиться на работу.
«Посреди поля, посреди леса», — охарактеризовала свое место пребывания Кирина.
Трех украинских беженок в Гамбурге полиция выселила из приюта среди ночи, передает телеканал «360». Подробности происшествия представила немецкая газета Die Tageszeitung.