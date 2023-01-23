Беженка с Украины использовала русское нецензурное слово, чтобы охарактеризовать медицину в Германии

Немецкая медицина находится на довольно низком уровне. Об этом украинка написала в соцсетях, добавив, что жалеет о своем решении перебраться в ФРГ. Ее настолько разочаровала система здравоохранения в Германии, что она не сдержалась и опубликовала пост, где эмоционально выругалась матом.