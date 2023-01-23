Песков ответил на вопрос об участии Путина в следующих президентских выборах

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путин Дмитрий Песков рассказал, будет ли глава государства принимать участие в следующих выборах. Эту тему представитель Кремля обсудил с журналистами.
Песков обратил внимание, что Путин пока не делал никаких заявлений на этот счет. По словам пресс-секретаря, работа идет в «рутинном» режиме.
«В Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», — сказал Песков.
Выборы президента России запланированы на 17 марта 2024 года. Подготовка к избирательной кампании стартовала в прошлом октябре. В Российском ЦИК также приступили к методологической, цифровой, кадровой и организационной работе, связанной с голосованием.