Глава МИД ЮАР Пандор с помощью шутки отметила популярность Лаврова у журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров популярен у журналистов. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
Дипломат выступила на открытии встречи с Лавровым. Она обратила внимание, что на мероприятие многие представители СМИ. По ее словам, это говорит о популярности руководителя ведомства.
«У нас никогда не бывает столько людей в зале», – пошутила Пандор.
Напомним, что Сергей Лавров находится в ЮАР с рабочим визитом. Дипломат планирует еще провести встречу с главой республики Сирилом Рамафосой.