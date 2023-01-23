Хакеры назвали условие для прекращения атак на шведские сайты из-за сожжения Корана

Турецкие хакеры атаковали шведские сайты после скандала с сожжением Корана. Происходящее уже окрестили кибервойной.
Взлому подверглись интернет-порталы шведских правительственных и банковских сайтов. Вместо перечня услуг на сайтах размещены фотографии Мекки и звуки азана. Хакеры уверяют, что не прекратят атаки, пока скандинавское государство не принесет извинения за публичное сожжение Корана, передает «РЕН».
Провокационная акция в Швеции также спровоцировала массовые митинги. Жители Анкары собрались у здания диппредставительства скандинавской страны и жгли ее флаги. Акция с участием тысяч человек также прошла в Стамбуле.