МИД России объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией и высылке посла Лайдре

Москва приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Так, эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть территорию России 7 февраля. В ведомстве уточнили, что этот шаг связан с действиями Таллина, который взял курс на развал двустороннего диалога.
«Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии», — следует из заявления.
Ранее стало известно о планах Эстонии запустить передачу замороженных российских активов Украине. По информации телеканала «360», речь идет о 17 миллиардов евро.