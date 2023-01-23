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МИД России объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией и высылке посла Лайдре

Политика
МИД России объявил о понижении уровня дипотношений с Эстонией и высылке посла Лайдре

Москва приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Так, эстонский посол Маргус Лайдре должен покинуть территорию России 7 февраля. В ведомстве уточнили, что этот шаг связан с действиями Таллина, который взял курс на развал двустороннего диалога.

«Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии», — следует из заявления.

Ранее стало известно о планах Эстонии запустить передачу замороженных российских активов Украине. По информации телеканала «360», речь идет о 17 миллиардов евро.

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