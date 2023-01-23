Вологодские чиновники назвали причины низкого качества воды в регионе

Помимо этого, в области функционируют устаревшие очистные сооружения, отметила Мазанова и добавила, что еще одной причиной может быть изношенность трубопровода. В текущем году реконструкция объектов питьевого водоснабжения запланирована в нескольких н. п. Вологодской области, поделилась спикер.