Вологодские чиновники назвали причины низкого качества воды в регионе

Жители Вологодчины жалуются на то, что питьевая вода в регионе весьма плохого качества. О причинах этого явления сообщила начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Евгения Мазанова.
Как пишет издание «Питерские заметки», вода может становиться мутной, так как основная часть региона расположена в болотистой местности. Данное обстоятельство влияет на повышенное содержание в воде железа, бора, меди и прочих вредных элементов, пояснила чиновница.
Помимо этого, в области функционируют устаревшие очистные сооружения, отметила Мазанова и добавила, что еще одной причиной может быть изношенность трубопровода. В текущем году реконструкция объектов питьевого водоснабжения запланирована в нескольких н. п. Вологодской области, поделилась спикер.