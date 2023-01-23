Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения верблюда на сторожа под Омском

На охотничьей базе в Омской области верблюд смертельно ранил сторожа. Момент нападения горбатого животного зафиксировали камеры видеонаблюдения. Запись уже опубликована в СМИ.
Инцидент произошел 21 января недалеко от деревни Приозерка. На записи видно, что сторож пытался куда-то увести верблюда, но тот начал сопротивляться. В результате животное повалило мужчину на снег и покусало его.
Пострадавшего госпитализировали с политравмой и тяжелой открытой черепно-мозговой травмой. Врачи пытались спасти омича, но он скончался в реанимации.
По данному факту организована доследственная проверка, ход которой контролирует прокуратура. По ее итогам будет принято процессуальное решение.