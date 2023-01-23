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ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на Северном Кавказе по заданию украинских спецслужб

Происшествия
ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на Северном Кавказе по заданию украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли готовящийся на Северном Кавказе теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Силовики задержали сторонника националистов, который по заданию украинских спецслужб готовил террористический акт. Сотрудники ФСБ России провели обыски в доме подозреваемого и обнаружили в квартире готовые к применению средства террора.

Отмечается, что задержанный является гражданином России. Он признался, что собирался устроить террористический акт на Северном Кавказе.

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