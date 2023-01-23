ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на Северном Кавказе по заданию украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли готовящийся на Северном Кавказе теракт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Силовики задержали сторонника националистов, который по заданию украинских спецслужб готовил террористический акт. Сотрудники ФСБ России провели обыски в доме подозреваемого и обнаружили в квартире готовые к применению средства террора.
Отмечается, что задержанный является гражданином России. Он признался, что собирался устроить террористический акт на Северном Кавказе.