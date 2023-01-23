Издание New York Post назвало Сороса самым опасным человеком в США

Трейдер и финансист Джордж Сорос признан самым опасным человеком в Соединенных Штатах. К такому выводу пришла редакция американской газеты New York Post.
По словам авторов издания, Сорос собирается переделать США под своей либеральный имидж, затронув внешнеполитические приоритеты Вашингтона. Они также обвинили миллиардера в подрыве системы уголовного правосудия в стране.
«Сорос потратил миллионы, поддерживая крайние философии уголовного правосудия, но ни он, ни прокуроры, которых он поддерживал, не сожалеют о росте имущественных преступлений, беспорядков или даже убийств», — говорится в публикации.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее увидел «руку семьи Сороса» в затягивании республики в НАТО. По его словам, на самом деле жители страны хотят сохранить нейтралитет, передает телеканал «360».