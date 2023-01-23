Кедми: США намерены подсадить Европу «на иглу» американского ВПК

Соединенные Штаты, требуя от европейских государств передать немецкие танки Leopard в качестве военной помощи Украине, преследуют лишь собственные корыстные интересы.
Уверенность в этом в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.
В пятницу, 20 января, на расположенной в Германии американской военной базе «Рамштайн» прошла встреча стран НАТО, на которой представители США пытались добиться от Берлина разрешения для стран, имеющих на вооружении немецкие танки Leopard, передать их Украине. Власти Германии, однако, проявляют в этом вопросе твердость, и такого разрешения пока не дают.
По мнению Якова Кедми, план Вашингтона заключается в том, чтобы устранить европейскую военную промышленность от оснащения европейских армий. Именно поэтому, по его словам, американская сторона не спешит поставлять Украине свои танки Abrams, а добивается, чтобы страны ЕС отдали ВСУ немецкие «Леопарды».
Если Вашингтону удастся продавить в этом вопросе свою линию, США взамен немецких танков поставят европейским союзникам свои «Абрамсы» и таким образом «подсадят их на иглу» американского ВПК, уверен Кедми.
В современных реалиях, подчеркнул военный эксперт, обязательным условием боеспособности армии является наличие у нее тяжелой техники. Понимая это, Запад озаботился тем, чтобы обеспечить украинскую армию натовскими танками. Но при этом США используют ситуацию, чтобы продавить собственные интересы.
Они добиваются, чтобы все европейские страны передали имеющиеся у них немецкие «Леопарды» Украине. А взамен Вашингтон предоставит им американские «Абрамсы».
«И все довольны. Кто больше всех доволен? Американцы. Они одним махом переведут все европейские армии на свои танки, на свое вооружение. Назад дороги нет – все! А немецкая танковая промышленность будет только чуть-чуть совершенствовать старые танки, потому что имеющиеся 2500 единиц в ужасном состоянии и не подходят для современного боя. Ну, ничего, для Украины сойдет», – объяснил ситуацию Кедми.
Также эксперт отметил, что киевские и европейские СМИ преувеличивают масштабы западных поставок тяжелой техники ВСУ. Страны НАТО в своих арсеналах смогли найти лишь несколько сотен боеспособных танков из числа техники еще советского производства. А когда эти возможности были исчерпаны, руководство западного военного блока во главе с США принялось продавливать вопрос передачи Украине немецких «Леопардов».
Однако, страны НАТО просто не в состоянии предоставить Украине такое количество тяжелой бронетехники, чтобы ВСУ получили численное превосходство над ВС РФ, добавил Кедми в заключение.