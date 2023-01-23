Кедми: США намерены подсадить Европу «на иглу» американского ВПК

В пятницу, 20 января, на расположенной в Германии американской военной базе «Рамштайн» прошла встреча стран НАТО, на которой представители США пытались добиться от Берлина разрешения для стран, имеющих на вооружении немецкие танки Leopard, передать их Украине. Власти Германии, однако, проявляют в этом вопросе твердость, и такого разрешения пока не дают.