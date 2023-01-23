Урны с прахом четырех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян переданы родным

Тела четырех погибших в авиакатастрофе в Непале россиян опознаны. Урны с прахом переданы родным. Об этом сообщил посол России в Непале Алексей Новиков.
Он отметил ТАСС, что компания Yeti Airlines, которой принадлежал разбившийся 15 января самолет, взяла на себя все расходы по оказанию ритуальных услуг.
Недавно сестра москвички Елены Бандуро поделилась сообщением, которая написала беременная женщина незадолго до трагедии. Еще одна русская пассажирка Виктория Алтунина писала комментарий в группе, посвященной Непалу.