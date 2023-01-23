«Нереальная помощь». Власти Ишима выделили горожанину одну копейку на оплату ЖКХ

Власти города Ишим Тюменской области согласились помочь местному жителю с оплатой коммунальных услуг, но выделили ему субсидию в размере всего лишь одной копейки. Фото документа с решением администрации было опубликовано в группе «Ишим пере Подслушано» во «ВКонтакте».
В бумаге отмечается, что чиновники готовы возмещать гражданину по 0,01 рубля в месяц с 1 января по 30 июня 2023 года, то есть в общей сложности материальная помощь составит шесть копеек. Также в решении указаны сроки, в которые жителю Ишима следует обратиться за предоставлением субсидии.
«Лучше бы не позорились, чем такие цифры писать. Спасибо нашей администрации за такую нереальную помощь в оплате коммунальных услуг», — возмутился автор публикации, посетовав, что ежемесячно он платит за услуги ЖКХ по 10 тыс. рублей.
Решение городской администрации вызвало волну критики со стороны ишимцев. В комментариях пользователи заподозрили местных чиновников в употреблении «запрещенных веществ» и пошутили, что больше всего средств у них ушло не на «помощь» заявителю, а на краску и бумагу, чтобы напечатать сам документ.
Впрочем, один из подписчиков группы объяснил, что размер субсидии зависит от множества факторов: дохода, состава семьи, размера коммунальных платежей — и вычисляется по утвержденной формуле.
«А математика и формулы этот строгая дисциплина, соответственно вычисляется до копейки. Кто виноват, что в данном случае ее размер именно такой?» — задался вопросом комментатор.
Позднее житель Ишима, получивший столь «щедрый» подарок от тюменских властей, опубликовал второй пост, в котором заявил, что разобрался с назначенной ему субсидией. Оказалось, что размер суммы еще не подсчитан и будет известен только в конце января. А в документе ставят одну копейку, чтобы «она прошла на подпись».