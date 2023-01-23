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«Нереальная помощь». Власти Ишима выделили горожанину одну копейку на оплату ЖКХ

Региональная политика
«Нереальная помощь». Власти Ишима выделили горожанину одну копейку на оплату ЖКХ

Власти города Ишим Тюменской области согласились помочь местному жителю с оплатой коммунальных услуг, но выделили ему субсидию в размере всего лишь одной копейки. Фото документа с решением администрации было опубликовано в группе «Ишим пере Подслушано» во «ВКонтакте».

В бумаге отмечается, что чиновники готовы возмещать гражданину по 0,01 рубля в месяц с 1 января по 30 июня 2023 года, то есть в общей сложности материальная помощь составит шесть копеек. Также в решении указаны сроки, в которые жителю Ишима следует обратиться за предоставлением субсидии.

«Лучше бы не позорились, чем такие цифры писать. Спасибо нашей администрации за такую нереальную помощь в оплате коммунальных услуг», — возмутился автор публикации, посетовав, что ежемесячно он платит за услуги ЖКХ по 10 тыс. рублей.

Решение городской администрации вызвало волну критики со стороны ишимцев. В комментариях пользователи заподозрили местных чиновников в употреблении «запрещенных веществ» и пошутили, что больше всего средств у них ушло не на «помощь» заявителю, а на краску и бумагу, чтобы напечатать сам документ.

«Нереальная помощь». Власти Ишима выделили горожанину одну копейку на оплату ЖКХ

Впрочем, один из подписчиков группы объяснил, что размер субсидии зависит от множества факторов: дохода, состава семьи, размера коммунальных платежей — и вычисляется по утвержденной формуле.

«А математика и формулы этот строгая дисциплина, соответственно вычисляется до копейки. Кто виноват, что в данном случае ее размер именно такой?» — задался вопросом комментатор.

Позднее житель Ишима, получивший столь «щедрый» подарок от тюменских властей, опубликовал второй пост, в котором заявил, что разобрался с назначенной ему субсидией. Оказалось, что размер суммы еще не подсчитан и будет известен только в конце января. А в документе ставят одну копейку, чтобы «она прошла на подпись».

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