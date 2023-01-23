«Нереальная помощь». Власти Ишима выделили горожанину одну копейку на оплату ЖКХ

Позднее житель Ишима, получивший столь «щедрый» подарок от тюменских властей, опубликовал второй пост, в котором заявил, что разобрался с назначенной ему субсидией. Оказалось, что размер суммы еще не подсчитан и будет известен только в конце января. А в документе ставят одну копейку, чтобы «она прошла на подпись».