Авторы The Times узнали о реальной причине визита Джонсона на Украину

Так, поездка экс-главы британского правительства стала попыткой избежать скандала, связанного с его махинациями. По информации издания, он взял кредит на сумму 800 тысяч фунтов (почти 68 миллионов рублей) с помощью его друга Ричарда Шарпа. Затем Джонсон рекомендовал товарища на должность председателя BBC.