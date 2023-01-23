Авторы The Times узнали о реальной причине визита Джонсона на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне неожиданно появился в Киеве. О реальной причине визита политика в украинскую столицу рассказали авторы The Times.
Так, поездка экс-главы британского правительства стала попыткой избежать скандала, связанного с его махинациями. По информации издания, он взял кредит на сумму 800 тысяч фунтов (почти 68 миллионов рублей) с помощью его друга Ричарда Шарпа. Затем Джонсон рекомендовал товарища на должность председателя BBC.
Джонсон ранее провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот назвал иностранного гостя «настоящим другом» и поблагодарил его за поддержку киевского режима, передает телеканал «360».