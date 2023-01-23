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Мишустин: ректор Мау освобожден с должности ректора РАНХиГС по собственному желанию

Общество
Мишустин: ректор Мау освобожден с должности ректора РАНХиГС по собственному желанию

Российский экономист Владимир Мау ушел с должности ректора РАНХиГС по собственному желанию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Стала известна причина, по которой его освободили от занимаемой должности. Мау ушел по собственному желанию и по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе правительства.

«Исполнение обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации возложено на проректора учреждения Алексея Комиссарова», — сообщили в кабмине.

Соответствующее распоряжение о назначение исполняющего обязанности ректора подписал Михаил Мишустин.

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