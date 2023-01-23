Потанин: Россия имеет «прививку 1917 года» от конфискации активов

Россия имеет прививку от изъятия активов. Она появилась еще в 1917 году, заявил владелец «Норникеля» Владимир Потанин.
Бизнесмен в интервью РБК назвал конфискацию отечественных ресурсов скрытой или явной формой воровства. По его мнению, такие действия разрушают инвестиционный климат там, где принимаются такие решения.
Западные страны намеренно устраивают провокации в отношении России, однако Москва не должна поддаваться на такие инсинуации. Если РФ продолжит придерживаться международных правил, то у страны останется морально-психологическое преимущество, если не юридические аргументы.
Представители Кремля ранее отмечали, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе.