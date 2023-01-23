Борьба с потолком цен может стать обязанностью нефтяных компаний из России

Российские компании обяжут следить, чтобы нефть, поставленная ими на иностранный рынок, не была перепродана с применением потолка цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, знакомые с проектом постановления правительства.
Мониторинг должен будет распространяться на сделки с иностранными покупателями, включая трейдерские. Кроме этого, положения об ограничении цен не должно фигурировать в контрактах, которые заключают компании из РФ.
Проект постановления разработает Минэнерго. В случае нарушения указанных требований организация-экспортер должна будет уведомить Федеральную таможенную службу (ФТС) и министерство энергетики. При этом фактический контроль за соблюдением требований указа президента будет осуществлять именно ФТС.