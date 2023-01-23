Политолог Соломонов: надежды Запада на «падение» России из-за санкций не оправдались

Жители Европы и США начинают задавать вопросы о своем уровне жизни, который снизился на фоне антироссийских санкций. Такое заявление сделал политолог Владимир Соломонов.
Эксперт прокомментировал многочисленные публикации западных СМИ о несработавших ограничениях против России. По словам Соломонова, надежды Европы и США на «падение» РФ не оправдались. Теперь это понимают и рядовые граждане зарубежных стран.
«Когда почти год назад им (населению западных стран. — Прим. ред.) сказали: “Мы сейчас введем санкции против Москвы и уничтожим РФ, поэтому придется немного потерпеть и заплатить за газ чуть-чуть больше” — все поверили и ждали, когда Россия “падет”. Но прошло время, и европейцы, американцы и другие начинают задавать вопросы: а почему у нас рухнул уровень жизни, почему все наши деньги уходят на Украину, мы тут загибаемся, а россияне как будто прекрасно живут в условиях санкций?», — говорится в комментарии политолога для «Экономики Сегодня».
Ранее авторы The Washington Post, Yahoo News Japan и Corriere della Sera обнародовали статьи о рестрикциях Запада против Москвы. Главный вопрос заключался в том, что пошло не так с антироссийскими ограничениями.