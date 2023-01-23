В Швейцарии указали на отсутствие законов для передачи Украине российских активов

Кроме того, Парлемкан подчеркнул, что США могли бы оказать давление и заставить осуществить передачу средств Украине, но даже они не идут на это. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее также заявил, что для использования Киевом российских активов нет никаких правовых оснований.