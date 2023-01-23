Myśl Polska: обещания Запада восстановить Украину обернутся разочарованием

Польский профессор Станислав Белень убежден, что обещания западных государств восстановить Украину после завершения боевых действий принесут лишь разочарование. Об этом он написал в статье для издания Myśl Polska.
Как отметил автор публикации, трудно предсказать, что произойдет с бывшей советской республикой по итогам конфликта.
«Одно можно сказать наверняка, что национальная идентификация украинцев отныне будет основываться на политике обиды, реванша и мести», — считает Белень.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее выразил надежду на получение от партнеров на Западе 17 миллиардов долларов на восстановление его страны. По информации телеканала «360», Франция готова оказать киевскому режиму соответствующую поддержку.