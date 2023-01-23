Скачок напряжения в национальной сети оставил без света весь Пакистан

Весь Пакистан остался без света из-за масштабного сбоя в энергосети. Подробности рассказали местные власти.
Проблемы с напряжением специалисты зафиксировали в 7:34 по местному времени 23 января. Это привело к широкомасштабному сбою в системе, рассказали в Министерстве энергетики Пакистана.
«Когда системы были включены сегодня утром одна за другой, было зарегистрировано изменение частоты в южной части страны между Джамшоро и Даду», — отметил глава ведомства Хуррум Дастагир.
Пакистанские энергетики работают над восстановлением подачи электричества в дома граждан. Хуррум Дастагир считает, что это не очень серьезный кризис, отмечает телеканал «360». Точные сроки возобновления подачи электричества пока не называются.