Японский премьер Кисида подтвердил готовность заключить мирный договор с Россией

Япония нацелена на заключение мирного договора с Россией. Такое мнение выразил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Политик выступил на открытии сессии парламента. Он констатировал тот факт, что отношения между Москвой и Токио сложные из-за украинского конфликта. При этом японская сторона намерена продолжать собственную политику.
«Наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с тем, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор», – сказал Кисида.
Телеканал «360» ранее информировал, что Россия и Япония не будут проводить переговоры по вопросу о ловле рыбы около Курил. Такое решение приняла Москва.