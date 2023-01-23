Путин допустил превращение ЕАЭС в мощный полюс многополярного мира

Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля. Глава государства отметил, что союзу необходимо развивать международное сотрудничество. ЕАЭС может стать одним из ключевых центров формирования большого евразийского партнерства. Кроме того, он не исключил, что союз превратится в один из самодостаточных полюсов многополярного мира.