Путин допустил превращение ЕАЭС в мощный полюс многополярного мира

ЕАЭС может стать одним из мощных полюсов многополярного мира. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля. Глава государства отметил, что союзу необходимо развивать международное сотрудничество. ЕАЭС может стать одним из ключевых центров формирования большого евразийского партнерства. Кроме того, он не исключил, что союз превратится в один из самодостаточных полюсов многополярного мира.
Путин отметил, что для решения многих масштабных задач необходимо создать национальные институты. В качестве примера он привел Евразийскую экономическую комиссию.