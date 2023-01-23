Экс-начальника полиции Омска отправили в колонию за взяточничество на 7 млн рублей

Кировский районный суд вынес приговор бывшему начальнику УМВД РФ по Омску Евгению Быкову, который попал под статью за взяточничество. Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год фигурант получил 6,5 млн рублей от директора массажных салонов. Взамен он обеспечил покровительство бизнесу и непривлечение предпринимателя к административной ответственности.
Помимо этого, экс-правоохранитель принял 500 тыс. рублей от местного жителя, который занимался торговлей немаркированной алкогольной и табачной продукцией.
Обвиняемый в содеянном не признался. Его оштрафовали на 20,7 млн рублей, а также лишили звания и права работать в органах госвласти.