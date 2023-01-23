Экс-начальника полиции Омска отправили в колонию за взяточничество на 7 млн рублей

Кировский районный суд вынес приговор бывшему начальнику УМВД РФ по Омску Евгению Быкову, который попал под статью за взяточничество. Ему назначили наказание в виде десяти лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.