Судья в Индии назвал условие для решения всех проблем на Земле

Речь идет о деле, в котором гражданин южноазиатской страны подозревался в незаконной перевозке коров. Судья вынес ему приговор о пожизненном лишении свободы. Вьяс также добавил, что в мире решатся все проблемы, как только прекратится забой крупного рогатого скота.