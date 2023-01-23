Судья в Индии назвал условие для решения всех проблем на Земле

Судья Винодчандра Вьяс, работающий в индийском штате Гуджарат, обозначил условие окончания всех проблем в мире.
Речь идет о деле, в котором гражданин южноазиатской страны подозревался в незаконной перевозке коров. Судья вынес ему приговор о пожизненном лишении свободы. Вьяс также добавил, что в мире решатся все проблемы, как только прекратится забой крупного рогатого скота.
«В тот день, когда на землю не упадет ни капли коровьей крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие земли», — говорится в постановлении суда.
Популяция коров и так значительно сократилась, добавил судья. Он считает, что однажды придет время, когда буренок можно будет увидеть только на рисунках.
В 2023 году Индия стала мировым лидером и обогнала Китай по числу населения. Демограф Юрий Крупнов предрек крупнейшей стране Южной Азии многолетнее лидерство по этому показателю, передает телеканал «360».