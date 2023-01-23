Марочко сообщил о гибели полуторагодовалой девочки при обстреле Кременной

Полуторагодовалая девочка стала жертвой обстрела Кременной со стороны ВСУ. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Украинские боевики обстреляли Кременную в минувшую субботу. По словам подполковника в отставке, около Кременной ВСУ используют средства радиоэлектронной борьбы. С их помощью они подавляют все виды связи, поэтому о жертвах атаки стало известно лишь 23 января.
Кроме погибшего ребенка ранения получили несколько мирных граждан. Пострадавшими числятся мужчины 1958 и 1959 годов рождения и женщины в возрасте 42 и 24 лет. Подробности их состояния не приводятся, пишет ТАСС.