Марочко сообщил о гибели полуторагодовалой девочки при обстреле Кременной

Украинские боевики обстреляли Кременную в минувшую субботу. По словам подполковника в отставке, около Кременной ВСУ используют средства радиоэлектронной борьбы. С их помощью они подавляют все виды связи, поэтому о жертвах атаки стало известно лишь 23 января.