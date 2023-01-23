Рогов: ВС России выбили украинских военных из села Каменское Запорожской области

Украинские силы оставили позиции в запорожском селе Каменское, населенный пункт стал серой зоной. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Политик также сообщил о продолжении боев на Запорожском направлении, в том числе артиллерийских сражений. До этого Рогов отмечал, что основные наступательные действия ВС России на этом участке фронта идут в районе городов Орехов и Гуляйполе.
«Благодаря нашим наступательным действиям боевики Зеленского выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села», — передает РИА Новости слова Рогова.
Чиновник назвал Каменское важным рубежом, контроль над которым позволит сконцентрировать наступление на поселок городского типа Степногорск. Оттуда, по мнению Рогова, российские войска могут продвинуться к областному центру – город Запорожье.