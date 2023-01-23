Правительство Украины намерено провести кадровые перестановки

Украинские власти планируют провести кадровые перестановки в правительстве. Они начнутся уже на следующей неделе, об этом пишет местное издание «Страна».
Такой прогноз авторы публикации составили на основе видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Так, глава государства заявил, что пришло время для «конкретных и справедливых» решений. При этом Зеленский отказался делиться подробностями. По мнению журналистов, грядущие кадровые перестановки направлены на борьбу с коррупцией.
Издание напомнило, что в своем обращении президент затронул тему увольнения и. о. министра инфраструктуры Василия Лозинского. Ему инкриминируют получение взятки размером в 400 тысяч долларов. Авторы материала также отметили скандал, произошедший вокруг украинского минобороны. Речь идет о закупке ведомством продуктов для армии по цене вдвое или втрое выше, чем в розничных магазинах Киева.