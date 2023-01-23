Правительство Украины намерено провести кадровые перестановки

Издание напомнило, что в своем обращении президент затронул тему увольнения и. о. министра инфраструктуры Василия Лозинского. Ему инкриминируют получение взятки размером в 400 тысяч долларов. Авторы материала также отметили скандал, произошедший вокруг украинского минобороны. Речь идет о закупке ведомством продуктов для армии по цене вдвое или втрое выше, чем в розничных магазинах Киева.