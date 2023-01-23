Писательница Джонстоун обвинила противников России в симпатии к американскому империализму

Люди, которые категорически настроены в отношении российского государства, подвержены влиянию империализма США. Об этом заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун в своем Twitter-аккаунте.
По словам Джонстоун, такие люди игнорируют роль Вашингтона в разжигании украинского конфликта. Писательница заметила, что «антиимпериалисты» возлагают всю вину на Москву, однако в этом вопросе они «объективно неправы».
«Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за ее вклад в развязывании и продолжении войны, то вы — лжец», — написала Джонстоун.
Ранее писательница окрестила «настоящим позором» пиар-ходы, к которым прибегают американское государство и президент Украины Владимир Зеленский. Среди наиболее постыдных шагов Джонстоун назвала решение установить бюст Зеленского в американском Капитолии – святая святых демократии Соединенных Штатов.