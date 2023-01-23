Вучич может покинуть пост лидера Сербской прогрессивной партии

Сербский президент Александр Вучич сообщил о готовности покинуть пост лидера правящей партии. Об этом в эфире телеканала Pink заявил глава исполнительного комитета политической силы Дарко Глишич.
Речь идет о Сербской прогрессивной партии (СПП), члены которой в настоящее время занимают 95 из 250 мест в национальном парламенте. Дарко Глишич добавил, что уход главы государства с должности председателя — худшее развитие событий для республики.
«Если президент Вучич останется при своем мнении подать в отставку, думаю, это конец для СПП, конец карьеры СПП на политической сцене Сербии, а после этого последует наихудший сценарий, о котором я не хочу даже думать», — указал политик.
При этом отставка с руководящего поста в СПП не потребует от Александра Вучича досрочного завершения президентского срока.
Ранее сербский лидер анонсировал обращение к народу в связи с ситуацией вокруг Косово и Метохии. В официальных соцсетях глава государства пообещал «рассказать обо всем», включая возникшие проблемы и предстоящие решения.