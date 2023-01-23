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Зеленский заявил, что поставки западных танков не помогут украинской армии

Политика
Зеленский заявил, что поставки западных танков не помогут украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков в зону конфликта не помогут кардинальным образом изменить ситуацию. Своим мнением глава государства поделился в ходе интервью для телеканала ARD.

По его словам, передача вооружений больше направлена на «мотивацию» Вооруженных сил Украины. При этом, как отметил Зеленский, российская армия обладает тысячами единиц техники. В связи с этим он усомнился в способности небольшой партии западных танков изменить ход событий.

«Ни одна страна решением, что они дают десять танков, 20, 50 не решает проблему», — отметил президент.

Между тем Германия готова одобрить запросы третьих стран на поставку немецких танков Leopard в зону боевых действий. В эфире телеканала LCI министр иностранных дел государства Анналена Бербок сообщила, что при получении соответствующих обращений Берлин даст положительный ответ.

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