Зеленский заявил, что поставки западных танков не помогут украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков в зону конфликта не помогут кардинальным образом изменить ситуацию. Своим мнением глава государства поделился в ходе интервью для телеканала ARD.
По его словам, передача вооружений больше направлена на «мотивацию» Вооруженных сил Украины. При этом, как отметил Зеленский, российская армия обладает тысячами единиц техники. В связи с этим он усомнился в способности небольшой партии западных танков изменить ход событий.
«Ни одна страна решением, что они дают десять танков, 20, 50 не решает проблему», — отметил президент.
Между тем Германия готова одобрить запросы третьих стран на поставку немецких танков Leopard в зону боевых действий. В эфире телеканала LCI министр иностранных дел государства Анналена Бербок сообщила, что при получении соответствующих обращений Берлин даст положительный ответ.