Российские бойцы, находящиеся на передовой, заняты важным делом и не должны отвлекаться на бритье. Такое мнение озвучил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на запрос редакции издания «Глас народа».
Журналисты поинтересовались у Пригожина, что он думает о заявлении генерал-полковника Виктора Заварзина, который поддержал генерал-лейтенанта Виктора Соболева, выступившего за бритье среди военнослужащих на передовой. По мнению генералов, это является «элементарным требованием воинской дисциплины».
Пригожин обратил внимание, что в ходе боевых действий многие вещи начинают восприниматься иначе. Так, женщины «лезут в самое пекло» и попадают под обстрелы, а бывшие заключенные добиваются больших успехов на поле боя, чем гвардейские части.
«А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, в этом вопросе он согласен с Рамзаном Кадыровым, который ранее высказал аналогичную точку зрения. Бизнесмен предложил главе Чечни отрастить бороду вдвое больше — «за себя и за него».