Президент Фернандес: Аргентина не будет разрывать диалог с Россией из-за Украины

Власти Аргентины не будут прекращать диалог с Россией из-за спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент страны Альберто Фернандес в интервью Folha de S.Paulo.
Фернандес отметил, что не одобряет действия России на Украине, но и не отказывается от контактов с президентом Владимиром Путиным. Их последний диалог состоялся после победы сборной Аргентины на ЧМ по футболу.
«В последний наш разговор он позвонил мне, чтобы поздравить с победой Аргентины в Кубке, и я еще раз заявил, что надо сесть за стол переговоров», — добавил Фернандес.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее основной целью защиту мирного населения Донбасса от преступлений со стороны киевского режима.