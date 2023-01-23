Лукашенко поручил срочно разобраться с нарушением законодательства со стороны Wildberries

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил правительству в кратчайшие сроки разобраться с нарушениями прав граждан со стороны интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля республики Василий Герасимов, передало издание ТАСС.
Как стало известно, во время новогодних праздников компания вновь ввела на территории страны платный возврат товаров. Представители властей составили предписание о нарушении Wildberries белорусского законодательства, однако документ был проигнорирован.
«В связи с тем, что предписание МАРТ было не исполнено, был нарушен закон, мы обратились в суд», — указал Герасимов в эфире телеканала СТВ.
Чиновник добавил, что информация о возникшей проблеме дошла до главы государства. Александр Лукашенко жестко отреагировал на произошедшее, поручив немедленно восстановить все законные права жителей республики.
В результате, как сказал Герасимов, гражданам были возвращены все денежные средства. На это ушло две недели. При этом интернет-магазин отменил правило о платном возврате товаров.