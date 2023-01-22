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Пушилин посетил освобожденный от украинских боевиков Соледар

Общество
Пушилин посетил освобожденный от украинских боевиков Соледар

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Соледар, который был освобожден бойцами ЧВК «Вагнер». О результатах своей поездки чиновник написал в Telegram-канале.

Вместе с Пушилиным на место приехал депутат Государственной думы Зураб Макиев. На месте они решали вопрос о необходимости размещения в Соледаре пунктов гуманитарной помощи от «Единой России».

«Решили, что пока нецелесообразно – жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК "Вагнер"», – написал Пушилин.

Он добавил, что перед его глазами предстали разрушенные дома и здания. Боевики повредили храм, памятник воинам Великой Отечественной войны, администрацию.

«"Вагнеровцы" сопровождали нас в поездке и рассказали, какие кровопролитные тут были бои и что противник не гнушался ничем – боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями», – добавил глава ДНР.

Также серьезный урон был нанесен соляным рудникам. Украинские войска намеревались уничтожить их полностью и подрывали коммуникации. Однако, по словам Пушилина, все будет восстановлено в оперативном порядке.

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