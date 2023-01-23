Полицейский во Львове лишился работы из-за подарка своей девушке

Начальника управления патрульной полиции по Львовской области отправили в отставку из-за подарка, который он решил сделать свой девушке. Правоохранитель оформил ей пропуск для проезда по площади Рынок во Львове.
Раскрыть нарушение помогло видео, на кадрах которого полицейский, по предварительной информации, подарил возлюбленной пропуск. В связи с этим было назначено служебное расследование, а сам начальник патрульной полиции был снят с должности.
Проезд по площади Рынок разрешен только трамваям. Для всех остальных он является пешеходной зоной. Имя уволенного начальника не называется, но, согласно информации СМИ, с июня 2017 года этот пост занимает Роман Пилипенко.