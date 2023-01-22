Познер раскрыл детали предстоящего выступления на Кипре вместе с Ургантом

Познер с 24 февраля прошлого года пропал из публичного пространства, а его авторская программа на Первом канале перестала выходить. Ведущий отказался от каких-либо комментариев, в том числе по ситуации на Украине. В этот раз он также не намеревается затрагивать эту тему, передает «Царьград».