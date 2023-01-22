Познер раскрыл детали предстоящего выступления на Кипре вместе с Ургантом

Российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер вместе выступят на Кипре 23 февраля. Подробности этого мероприятия удалось выяснить «Московскому комсомольцу».
Известно, что бывшие звезды Первого канала будут рассказывать о своих путешествиях за последний год. Сам Познер не рассчитывает на присутствие какой-то определенный публики и заявил, что не делит россиян по категориям.
«Это будет вечер для тех, кто придет. Я не знаю, как их назвать, – есть люди, которые давно живут не в России, есть те, кто недавно туда приехали – в этом смысле я их совершенно не разделяю», — подчеркнул телеведущий.
Познер с 24 февраля прошлого года пропал из публичного пространства, а его авторская программа на Первом канале перестала выходить. Ведущий отказался от каких-либо комментариев, в том числе по ситуации на Украине. В этот раз он также не намеревается затрагивать эту тему, передает «Царьград».