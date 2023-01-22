Камила Валиева осталась довольна решением РУСАДА

Известная фигуристка Камила Валиева призналась, что осталась довольна решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее организация вынесла оправдательный приговор по делу спортсменки.
Согласно решению РУСАДА, юная фигуристка действительно нарушила антидопинговые правила перед пекинской Олимпиадой. Однако, по мнению чиновников, в ее действиях отсутствовали вина или халатное отношения к требованиям.
В связи с этим Камила Валиева смогла избежать серьезных санкций. Организация лишь аннулировала ее победу на национальном чемпионате, состоявшемся в декабре 2021 года, передает «Царьград».
«Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год», — прокомментировала спортсменка.
Таким образом фигуристка дала понять, что в будущем еще намерена бороться за золото на первенстве страны. При этом на чемпионате России текущего сезона девушка заняла второе место, уступив пальму первенства Софье Акатьевой.