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Франция и Германия договорились о проведении совместных учений в Литве и Румынии

Политика
Франция и Германия договорились о проведении совместных учений в Литве и Румынии

Париж и Берлин собираются провести учения франко-германской бригады в Литве и Румынии. Об этом говорится в совместной декларации Совета министров.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках двустороннего саммита. Переговоры приурочены к 60-летию межгосударственного договора.

«Чтобы поддержать наших союзников на востоке, наши армии организуют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии», — говорится в документе.

Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Германия и Франция продолжат оказывать помощь Украине по всем направлением. Так, например, рассматривается вопрос поставки бронированных боевых машин с обеих сторон, передает «Царьград».

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