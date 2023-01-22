Франция и Германия договорились о проведении совместных учений в Литве и Румынии

Париж и Берлин собираются провести учения франко-германской бригады в Литве и Румынии. Об этом говорится в совместной декларации Совета министров.
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках двустороннего саммита. Переговоры приурочены к 60-летию межгосударственного договора.
«Чтобы поддержать наших союзников на востоке, наши армии организуют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии», — говорится в документе.
Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что Германия и Франция продолжат оказывать помощь Украине по всем направлением. Так, например, рассматривается вопрос поставки бронированных боевых машин с обеих сторон, передает «Царьград».