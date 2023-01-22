Журова напомнила Смолову и Мамаеву о мобилизации после открытия академии в Дубае

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала открытие футболистами Федором Смоловым и Павлом Мамаевым собственной академии в ОАЭ.
Светлана Журова остро отреагировала на новость об открытии академии Федора Смолова и Павла Мамаева в Дубае. Своим мнением на этот счет олимпийская чемпионка Турина в конькобежном спорте поделилась с журналистами Sport24.
«Нужно знать нюансы финансирования: чужие деньги раскручивают или свои. В то же время есть важный аспект — Смолов и Мамаев так могут скрываться от мобилизации, делая рабочую визу. Здесь есть большой знак вопроса», — отметила Журова.
Смолов выступает за московское «Динамо». Мамаев пребывает в статусе свободного агента. Оба футболиста ранее выступали за сборную России.