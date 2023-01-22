Шольц не дает танки Киеву ради «лазейки» для восстановления связей с РФ – Молчанов

Ранее глава комитета по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что даже одного танка Abrams, отправленного США в Украину, будет достаточно, чтобы Германия отправила Киеву свои Leopard 2. Подробнее – в нашей статье.