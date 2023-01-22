Шольц не дает танки Киеву ради «лазейки» для восстановления связей с РФ – Молчанов

Германию более чем устраивает позиция властей Польши, намеревающихся передать Киеву свои танки, если Берлин откажет в передаче Украине Leopard 2. Об этом заявил украинский политолог Кирилл Молчанов.
Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заверил, что в случае отказа Берлина в поставках киевскому режиму танков Leopard 2 Польша и другие страны сформируют коалицию, готовую отправлять ВСУ свои современные танки.
Молчанов полагает, что для канцлера Олафа Шольца передача Польшей машин без официального согласия Берлина, «на которую немцы, разумеется, закроют глаза», является удобным вариантом.
«Это позволит сохранить лицо перед немецким обществом (которое против) и лазейку для будущего восстановления отношений с Москвой», – отмечает Молчанов в Telegram.
Ранее глава комитета по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что даже одного танка Abrams, отправленного США в Украину, будет достаточно, чтобы Германия отправила Киеву свои Leopard 2. Подробнее – в нашей статье.