Петербурженка заняла третье место в конкурсе «Бабушка Вселенной 2023»

Петербургский тренер по спортивно-боевым единоборствам Алена Сибиева заняла почетное третье место в конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023». Соответствующую информацию предоставило издание ТАСС, ссылаясь на организаторов национального этапа состязания.
Финал состоялся в субботу, 21 января, в болгарской столице. Главный титул конкурса завоевала представительница Сингапура. При этом третьей вице-мисс стала 46-летняя уроженка Санкт-Петербурга, преподающая боевые искусства.
«Тренер спортивно-боевых единоборств из Санкт-Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой Вселенной», — рассказала собеседница агентства Наталья Рогова.
Она добавила, что всего в состязании приняли участие представительницы из 20 государств. Среди конкурсанток не было профессиональных моделей, а главным требованием стало наличие внуков.