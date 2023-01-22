«Рвусь сюда»: раненый военврач ЧВК «Вагнер» намерен вернуться в Донбасс после лечения

Глава медслужбы ЧВК «Вагнер» Александр Блинов посетил госпиталь города Первомайск в ЛНР вместе с военкорами Федерального агентства новостей. В канун Нового года ВСУ нанесли удар по этой больнице, в результате чего здание частично разрушено.
Военврач рассказал, как вместе с сослуживцами спасал здесь раненых. Госпиталь Первомайска успел стать для него родным.
«Сейчас, конечно, печально на все это смотреть, в ужасном состоянии, слава богу, что никто из медгруппы не пострадал», — сообщил медик.
Ранение Блинов получил во время удара из РСЗО HIMARS по городу Брянка, в получасе езды от Первомайска. Несмотря на это, он полон решимости вернуться к работе после завершения лечения, сейчас он приехал в Донбасс, чтобы привезти гуманитарные грузы.
«Рвусь сюда, но пока физическое состояние особо не позволяет. Как только коллеги травматологи разрешат мне начать работать, сразу сюда приеду», — добавил Блинов.
Вооруженные силы Украины, уверен он, стремились деморализовать медработников и раненых бойцов путем нанесения удара по госпиталю. ВСУ старались причинить зданию максимальный урон, чтобы испортить праздник всем, кто в нем в тот момент находились.
«Жалко ребят, которые на поле боя выжили, попали сюда 300-ми (ранеными. — Прим. ред.), прооперировались, спаслись, и, как казалось, уже в относительной безопасности находились. И погибло несколько человек здесь», — отметил собеседник ФАН.
В настоящий момент Александр Блинов проходит реабилитацию. Во время удара по Брянке он спасал раненых. Большое число мирных жителей погибли в результате той атаки ВСУ.
Начальник медслужбы ЧВК «Вагнер» возглавил в городе операцию по спасению людей. В момент ракетного удара он разбирал завалы.