«Рвусь сюда»: раненый военврач ЧВК «Вагнер» намерен вернуться в Донбасс после лечения

Ранение Блинов получил во время удара из РСЗО HIMARS по городу Брянка, в получасе езды от Первомайска. Несмотря на это, он полон решимости вернуться к работе после завершения лечения, сейчас он приехал в Донбасс, чтобы привезти гуманитарные грузы.