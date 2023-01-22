Пелоси пыталась изгнать злых духов из своего дома после нападения на мужа

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обращалась к священникам, чтобы провести обряд экзорцизма после нападения на мужа.
Об инциденте с супругом Пелоси стало известно 28 октября 2022 года. На Пола напали в доме в Сан-Франциско. Сама Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался вооруженный молотком 42-летний канадец.
«В течение Дня благодарения она вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды», — рассказала дочь Нэнси и Пола Пелоси.
Бывший американский политик испытывает чувство вины из-за нападения на супруга. Это ее сломало, убеждена дочь Пэлоси. Женщина рассчитывает, что ее мама вернется к нормальной жизни в ближайшее время, пишет The New York Times.