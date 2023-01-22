Пелоси пыталась изгнать злых духов из своего дома после нападения на мужа

Об инциденте с супругом Пелоси стало известно 28 октября 2022 года. На Пола напали в доме в Сан-Франциско. Сама Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался вооруженный молотком 42-летний канадец.