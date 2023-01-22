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Пелоси пыталась изгнать злых духов из своего дома после нападения на мужа

Общество
Пелоси пыталась изгнать злых духов из своего дома после нападения на мужа

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обращалась к священникам, чтобы провести обряд экзорцизма после нападения на мужа.

Об инциденте с супругом Пелоси стало известно 28 октября 2022 года. На Пола напали в доме в Сан-Франциско. Сама Пелоси в этот момент находилась в Вашингтоне. Нападавшего оперативно задержали. Им оказался вооруженный молотком 42-летний канадец.

«В течение Дня благодарения она вызывала священников, которые пытались совершить экзорцизм в доме и проводили обряды», — рассказала дочь Нэнси и Пола Пелоси.

Бывший американский политик испытывает чувство вины из-за нападения на супруга. Это ее сломало, убеждена дочь Пэлоси. Женщина рассчитывает, что ее мама вернется к нормальной жизни в ближайшее время, пишет The New York Times.

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