Депутат, участвующий в СВО, может возглавить регион на Дальнем Востоке

Кроме того, политические элиты Челябинска обсуждают и иные возможные методы профессионального применения Голикова. Не исключено, что депутата-фронтовика поставят во главу одного из новых российских регионов, вошедших в состав РФ после референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.