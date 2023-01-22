Депутат, участвующий в СВО, может возглавить регион на Дальнем Востоке

Депутат Госдумы Олег Голиков, участвующий по контракту в спецоперации, после возвращения с фронта может возглавить один из дальневосточных регионов, где есть предприятия Росатома – например, Сахалинскую область. Об этом сообщает Ura.ru.
До получения депутатского мандата Голиков работал в Росатоме: теперь у госкорпорации большие планы на Дальний Восток, сообщают журналисты со ссылкой на источники в кулуарах.
«К примеру, Голиков может возглавить Сахалинскую область. Но все это будет не раньше лета», – цитируют Ura.ru слова источника.
Кроме того, политические элиты Челябинска обсуждают и иные возможные методы профессионального применения Голикова. Не исключено, что депутата-фронтовика поставят во главу одного из новых российских регионов, вошедших в состав РФ после референдума в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
В январе Голиков продлил трехмесячный контракт на военную службу в зоне СВО вместе с коллегами – депутатами Сергеем Соколом и Евгением Первышовым. По информации «КП», парламентарии служат в одном отряде – там же находятся Дмитрий Саблин, Олег Колесников и Дмитрий Хубезов, подписавшие контракт с Минобороны РФ. Депутаты выполняют задачи разведки.
Добровольцы из Госдумы есть и в других частях: так, хирург Бадма Башанкаев, написавший в октябре прошлого года заявление о добровольной мобилизации, работает в военном госпитале. Депутат Виталий Милонов служит артиллеристом в Горловке.
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