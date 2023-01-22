Французский профсоюз спрогнозировал протесты в феврале из-за пенсионной реформы

Франция может столкнуться с протестными акциями из-за повышения пенсионного возраста. Такое мнение выразил глава французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Филипп Мартинес.
Высказывание политика опубликовало издание Figaro. По его словам, правительство продолжает придерживаться политики, которая вызывает конфликт в обществе. По этой причине в стране могут возникнуть новые протесты.
Мартинес полагается, что акции состоятся во время февральских каникул. В этом году они пройдут с 4 февраля до 6 марта.
Ранее опрос Ifop для Journal du Dimanche продемонстрировал падение рейтинга президента Франции Эммануэля Макрона. Причиной стала пенсионная реформа.